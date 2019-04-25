В одной из аптек кодеиносодержащие лекарства продавали без рецептов (фото)

Следственные действия в аптеке Шевченковского района проводились 24 апреля сотрудниками Управления противодействия наркопреступности совместно с работниками Шевченковского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В ходе санкционированного обыска полиция изъяла 2400 таблеток препарата «Кодепсин», 870 таблеток препарата «Кодтерпин», упаковки от реализованных лекарств, фармдокументацию и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную продажу кодеиносодержащих препаратов наркозависимым. Правоохранители зафиксировали в аптеке неоднократные факты незаконной реализации кодеиносодержащих и других сильнодействующих лекарственных средств наркозависимым без соответствующего рецепта.

Следственные действия проводились в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 320 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Идет следствие.