В одной из аптек кодеиносодержащие лекарства продавали без рецептов (фото)

25 апреля 2019 г. 11:41
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Следственные действия в аптеке Шевченковского района проводились 24 апреля сотрудниками Управления противодействия наркопреступности совместно с работниками Шевченковского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

В ходе санкционированного обыска полиция изъяла 2400 таблеток препарата «Кодепсин», 870 таблеток препарата «Кодтерпин», упаковки от реализованных лекарств, фармдокументацию и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную продажу кодеиносодержащих препаратов наркозависимым. Правоохранители зафиксировали в аптеке неоднократные факты незаконной реализации кодеиносодержащих и других сильнодействующих лекарственных средств наркозависимым без соответствующего рецепта.

Следственные действия проводились в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 320 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Идет следствие. 

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