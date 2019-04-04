В одной из поликлиник на ребенка упал рентген аппарат - соцсети

1 апреля в стоматологической поликлинике №3 на ребенка 2010 рождения упал рентген аппарат и повредил ему руку.

Информация об этом появилась в одном из городских пабликах в социальных сетях.

По словам мамы пострадавшего ребенка, сотрудники поликлиники в связи с инцидентом не оказали мальчику первую помощь и даже не извинились. Женщина сама вызвала в медучреждение "скорую помощь" и полицию. В связи с получеными травмами - ушибом левой руки и гемартрозом локтевого сустава сейчас ребенок не посещает школу.

В полиции инцидент подтвердили и сообщили, что факт события зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и обращений. Проводится проверка.