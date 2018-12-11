В офисе в центре города покончила с собой вдова убитого четыре года назад адвоката

Утром помощница погибшей, когда пришла на работу, обнаружила повешенное тело сорокашестилетней женщины-нотариуса. По предварительным данным, нотариус покончила жизнь самоубийством, так как признаков насильственной смерти на теле погибшей полицейские не обнаружили.

Люди, чьи офисы находятся неподалеку, говорят, что когда увидели полицейских и машины экспертов, которые приехали под нотариальный кабинет, несколько испугались.

Юрий

Ну, я видел, стояли трое, машина одна, человек пять в гражданском. Они тут час-полтора побыли - и всё. Мы думали, что кто-то умер или убили кого-то, а что там на самом деле, девушка, я даже не знаю.

Впрочем, в основном общаться на камеру не хотят, а вне ее уверяют, что имеют большие сомнения в том, что женщина могла совершить самоубийство. Более вероятной выглядит такая версия как убийство или доведение до самоубийства. По неподтвержденной информации, рядом с телом нашли записку.

Впрочем, на личной странице погибшей в facebook нет никаких публикаций, которые бы указывали на депрессию, плохое настроение женщины или же какие-то намерения свести счеты с жизнью.

Напротив, судя по фотографиям и поздравлениям, погибшая осенью снова вышла замуж.

Ее бывший муж, адвокат Александр Грузков, трагически погиб четыре года назад - его застрелили в центре города. Киллер или киллеры ждали жертву возле подъезда, около семи часов вечера Грузков получил несколько огнестрельных ранений.

Свидетелей следствие найти не смогло. Так же как и преступников. До сих пор достоверно неизвестно, что было мотивом преступления. Тогда называли несколько версий - бизнес, которым занимался Грузков, его милицейское прошлое - так как из правоохранительных органов он был уволен за незаконное хранение боеприпасов, или же адвокатская деятельность.

Впрочем, громких дел Грузков не вел, не считая участия в процессе по защите так называемых "белых перчаток", участников драки на Клочковской в 2006 году. Преимущественно Александр Грузков занимался хозяйственными или же негромкими уголовными делами.