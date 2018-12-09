В оккупированном Крыму из-за аварии на водоводе 200000 жителей остались без воды

В ночь на 9 декабря в Симферополе произошла авария на водоводе, из-за чего без воды остались несколько районов.
По данным спасателей - около 200 000 человек.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
При этом во время устранения аварии на водопроводе в оккупированном Симферополе погиб сотрудник предприятия «Вода Крыма».
«При устранении аварии погиб наш мастер. Это произошло ночью. На месте работают следователи », - говорится в сообщении.
В правоохранительных органах оккупантов пока не комментируют этот трагический инцидент.
Подтверждения этой информации из других источников нет.
К аннексии 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивали через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
После аннексии поставки воды на полуостров прекратили.