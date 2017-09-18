В оккупированном Крыму за долги о ЖКХ будут отбирать квартиры

18 сентября 2017 г. 14:14
Источник: Корреспондент
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Власти Крыма будут судиться с должниками.

В Крыму за долги по коммунальным услугам можно поплатиться жилплощадью. Об этом заявил зампредседателя Комитета по строительству и ЖКХ Госсовета РК Валерий Аксенов на пресс-конференции, сообщают Новости Крыма.

"В законодательстве РФ разрешено изымать жилье, если долги превышают определенные пределы. Мы прорабатываем вопрос с МУПами и с должниками, все материалы будут направлены в суды. Малина закончилась. Потом придется оплачивать судебные издержки и многое другое. Если кто-то норму долгов превысит - может кончиться тем, что можно остаться без жилья", - заявил Аксенов.

Министр жилищно-коммунального хозяйства РК Марина Горбатюк пояснила, что из-за долгов прекратятся ремонтные работы на теплосетях.

"В том тарифе, который мы платим, есть составляющая на ремонт сетей. Это инвестиционная составляющая. Нет оплаты – нет ремонта. Не бесконечно же бюджет Республики будет выделять на это средства. На сегодняшний день только через МинЖКХ выделено 1,2 миллиарда рублей на ремонт и реконструкцию сетей", - рассказала Марина Горбатюк.

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