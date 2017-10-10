В Ольшанах пьяная женщина пыталась убить своего мужа

38-летнего жителя поселка Ольшаны с ножевым ранением грудной клетки госпитализировали в институт неотложной хирургии Харькова. Состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, за совершение покушения на убийство правоохранители задержали 35-летнюю жену потерпевшего.

Между супругами возникла семейная ссора. После распития спиртного, во время конфликта женщина схватила кухонный нож и ударила им мужчину. Поняв, что совершила, вызвала медиков.

Вещественные доказательства с места происшествия изъяты.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.