В Ольшанах пьяная женщина пыталась убить своего мужа

10 октября 2017 г. 10:58

38-летнего жителя поселка Ольшаны с ножевым ранением грудной клетки госпитализировали в институт неотложной хирургии Харькова. Состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, за совершение покушения на убийство правоохранители задержали 35-летнюю жену потерпевшего.

Между супругами возникла семейная ссора. После распития спиртного, во время конфликта женщина схватила кухонный нож и ударила им мужчину. Поняв, что совершила, вызвала медиков.

Вещественные доказательства с места происшествия изъяты.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

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