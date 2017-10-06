В Ольшанах задержали мужчину, который изготавливал дома наркотики

06 октября 2017 г. 10:46
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Правоохранители изъяли у 31-летнего жителя поселка Ольшаны 336 граммов маковой соломы, высушенные растения зелено-желтого цвета и головки мака, а также 17 кустов конопли.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, мужчина незаконно изготавливал и хранил наркотические вещества для собственного употребления. Наркотики он хранил в сарае, чтобы потом изготавливать наркотики.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

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