В Основянском районе "гадалка" ограбила девушку

В Харькове злоумышленница под предлогом гадания пыталась завладеть деньгами и ювелирными изделиями 18-летней девушки.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
О происшествии в полицию сообщила 18-летняя потерпевшая.
По ее словам, к ней днем подошла незнакомая женщина и предложила погадать, чтобы "снять порчу".
Когда заявительница отказалась и пыталась отойти, злоумышленница вырвала из кошелька девушки 600 гривен и сорвала с ее руки золотое кольцо.
Потерпевшая побежала за злоумышленницей. Похищенное имущество ей помог вернуть прохожий.
За грабеж полицейские задержали 42-летнюю харьковчанку.
Ей уже сообщено о подозрении в совершении грабежа.
Сейчас злоумышленница находится под стражей.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 186 (покушение на грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Задержанной грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.