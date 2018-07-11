В Основянском районе "гадалка" ограбила девушку

В Харькове злоумышленница под предлогом гадания пыталась завладеть деньгами и ювелирными изделиями 18-летней девушки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

О происшествии в полицию сообщила 18-летняя потерпевшая.

По ее словам, к ней днем ​​подошла незнакомая женщина и предложила погадать, чтобы "снять порчу".

Когда заявительница отказалась и пыталась отойти, злоумышленница вырвала из кошелька девушки 600 гривен и сорвала с ее руки золотое кольцо.

Потерпевшая побежала за злоумышленницей. Похищенное имущество ей помог вернуть прохожий.

За грабеж полицейские задержали 42-летнюю харьковчанку.

Ей уже сообщено о подозрении в совершении грабежа.

Сейчас злоумышленница находится под стражей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 186 (покушение на грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Задержанной грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.