В Основянском районе "гадалка" ограбила девушку

11 июля 2018 г. 13:36
228 просмотров

В Харькове злоумышленница под предлогом гадания пыталась завладеть деньгами и ювелирными изделиями 18-летней девушки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

О происшествии в полицию сообщила 18-летняя потерпевшая.

По ее словам, к ней днем ​​подошла незнакомая женщина и предложила погадать, чтобы "снять порчу".

Когда заявительница отказалась и пыталась отойти, злоумышленница вырвала из кошелька девушки 600 гривен и сорвала с ее руки золотое кольцо.

Потерпевшая побежала за злоумышленницей. Похищенное имущество ей помог вернуть прохожий.

За грабеж полицейские задержали 42-летнюю харьковчанку.

Ей уже сообщено о подозрении в совершении грабежа.

Сейчас злоумышленница находится под стражей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 186 (покушение на грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Задержанной грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.