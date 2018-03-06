В Основянском районе горел автомобиль

06 марта 2018 г. 10:02
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6 марта в 4:21 спасателям поступило сообщение о пожаре в переулке Молчановском, 12.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

 По предварительной информации - горел автомобиль "Мазда".

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит задняя часть автомобиля "Мазда 6" 2005 года выпуска.

Автомобиль находился у края проезжей части по улице Молчановской.

Спасатели открыли багажник, отключили газовое оборудование и  потушили пламя.

Пожар был полностью ликвидировали в 4:32.

Все обстоятельства происшествия и ущерб устанавливают.

 

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