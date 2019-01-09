В Основянском районе горел частный дом: двум жильцам оказывали медпомощь

9 января в 8:25 спасателям поступило сообщение о пожаре в одной из квартир одноэтажного жилого дома на четырех владельцев на ул. Рыбасовской, 24.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных огнем были охвачены мебель, бытовые приборы и домашние вещи на кухне квартиры, а также деревянные конструкции перекрытия и кровли дома на общей площади около 50 кв.м.

За медицинской помощью обратились хозяин дома и его 14-летняя дочь, которые почувствовали ухудшение самочувствия.

Бригада медиков оказала им медицинскую помощь, и от дальнейшей госпитализации они отказались.

В 9:34 пожар спасатели локализовали, а в 12:12 полностью ликвидировали.

Остальные квартиры дома не пострадали.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.