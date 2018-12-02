В Основянском районе горел дом: пострадавший - в больнице

02 декабря 2018 г. 10:37
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1 декабря в 8:28 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Планерной, 13 в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных в одной из комнат дома горели домашние вещи и твердое топливо вокруг металлической печи.

Площадь пожара составляла 5 кв.м.

В результате действия открытого пламени пострадал 64-летний хозяин домовладения.

Мужчина получил ожоги лица и обеих рук.

Скорее всего, он пытался самостоятельно потушить огонь.

Пострадавшего каретой скорой помощи госпитализировали в 4-ю городскую больницу.

В 8:47 огонь пожарные локализовали и в 09:00 - ликвидировали.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. 

 

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