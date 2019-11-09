В Основянском районе Харькова во время пожара пострадал мужчина (видео)

09 ноября 2019 г. 15:15
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Сегодня в районе проспекта Гагарина произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, опубликовав соответствующее видео с места происшествия.

С места пожара вынесли мужчину пожилого возраста, который, по словам очевидцев, получил ожоги ног.

Пострадавшего погрузили в карету скорой помощи и госпитализировали.

Сейчас на месте пожара сейчас работают сотрудники ГСЧС.

По данным пресс-службы ГСЧС в Харьковской области, в переулке Молчановском загорелась пристройка к котельной.

Площадь пожара составляет около 80 квадратных метров.

Ликвидация пожара продолжается.

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