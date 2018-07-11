В Основянском районе харьковчанка убила своего мужа

11 июля в одной из квартир многоэтажки на площади Героев Небесной Сотни 44-летняя харьковчанка убила своего гражданского мужа.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Об убийстве женщина сама сообщила полицию.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что 44-летняя женщина с мужем в ходе распития спиртного поссорились, и сожитель стал бить женщину руками.

В результате ссоры она схватила нож и ударила мужа в область грудной клетки.

От полученного повреждения 42-летний потерпевший скончался на месте.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанной женщине грозит до 15 лет лишения свободы.