В Основянском районе харьковчанка убила своего мужа

11 июля 2018 г. 11:40
279 просмотров

11 июля в одной из квартир многоэтажки на площади Героев Небесной Сотни 44-летняя харьковчанка убила своего гражданского мужа.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Об убийстве женщина сама сообщила полицию.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что 44-летняя женщина с мужем в ходе распития спиртного поссорились, и сожитель стал бить женщину руками.

В результате ссоры она схватила нож и ударила мужа в область грудной клетки.

От полученного повреждения 42-летний потерпевший скончался на месте.

По данному факту  открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанной женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.