 

В Основянском районе из реки вытащили тело харьковчанина

23 сентября 2019 г. 15:17
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В Харькове из реки в районе Гимназической набережной вытащили мертвого мужчину.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение об обнаружении тела мужчины поступило в Основянский отдел полиции 21 сентября около 10:20.

На место выезжала следственно-оперативная группа подразделения.

Полицейские установили, что погибшим является 32-летний харьковчанин.

На теле умершего не обнаружили видимых признаков насильственной смерти и направили в морг  для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

 

 

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