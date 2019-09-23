В Основянском районе из реки вытащили тело харьковчанина

В Харькове из реки в районе Гимназической набережной вытащили мертвого мужчину.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение об обнаружении тела мужчины поступило в Основянский отдел полиции 21 сентября около 10:20.

На место выезжала следственно-оперативная группа подразделения.

Полицейские установили, что погибшим является 32-летний харьковчанин.

На теле умершего не обнаружили видимых признаков насильственной смерти и направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.