 

В Основянском районе из-за бешеного кота ввели карантин

09 августа 2019 г. 17:35
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В Основянском районе города у домашнего кота, проживавшего по ул. Западной, выявили бешенство.

Как сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на информацию Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, животное заболело в конце июля.

Владельцы обратились за медицинской помощью в ветклинику, однако спустя неделю кот умер. 

Лабораторные исследования подтвердили у животного диагноз «бешенство». Кот не был привит. 

Во время лечения дома кот укусил хозяйку, после чего женщина обратилась за помощью в больницу №17. Также с больным котом контактировал муж потерпевшей.

Согласно решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, с 8 августа установлен карантин в части Основянского района, ограниченной пр. Гагарина, Мерефянским шоссе, ул. Южнопроектной, ул. Эстакадной и железнодорожны полотном. Сейчас специалисты проводят мероприятия по ликвидации очага бешенства.

 

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