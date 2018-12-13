В Основянском районе мужчина обокрал мать

13 декабря 2018 г. 12:06

Всего же на счету 31-летнего мужчины шесть фактов имущественных преступлений.

Об этом сообщили в пресс-службе харьковской полиции. 

По информации ведомства, мужчина украл у матери деньги и мобильные телефоны, а также похищал вещи и деньги у знакомых.

Отметим, что ранее вор неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Открыто уголовное  дело по факту кражи. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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