В Основянском районе мужчина погиб в горящем доме

17 февраля в 18:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории частного домовладения по адресу: Харьков, ул. Кутаисская, 38. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.

К месту происшествия немедленно выехало 3 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 15-ти спасателей.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что возгорание произошло в жилом доме.

Площадь пожара составила около 80 кв.м. Горели домашние вещи и частично деревянные конструкции крыши.

Во время проведения разведки спасатели обнаружили тело погибшего хозяина дома 1972 года рождения.

В 18:45 пожарные локализовали пожар, а в 20:49 полностью ликвидировали его.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.