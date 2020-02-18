В Основянском районе мужчина погиб в горящем доме

18 февраля 2020 г. 10:26
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17 февраля в 18:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории частного домовладения по адресу: Харьков, ул. Кутаисская, 38. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области. 

К месту происшествия немедленно выехало 3 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 15-ти спасателей.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что возгорание произошло в жилом доме.

Площадь пожара составила около 80 кв.м. Горели домашние вещи и частично деревянные конструкции крыши.

Во время проведения разведки спасатели обнаружили тело погибшего хозяина дома 1972 года рождения.

В 18:45 пожарные локализовали пожар, а в 20:49 полностью ликвидировали его.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

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