В Основянском районе мужчина ударил ножом знакомого: пострадавший скончался

12 ноября 2018 г. 12:30
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В полицию от медиков поступила информация о том, что в больницу с ножевым ранением в тяжелом состоянии доставили мужчину, где он скончался от полученных повреждений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили личность злоумышленника и обстоятельства произошедшего.

Следователи выяснили, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 58-летний подозреваемый схватил нож и нанес потерпевшему удар в живот.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

 

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