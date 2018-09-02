В Основянском районе ночью горел трехэтажный недострой и 4 автомобиля возле него

02 сентября 2018 г. 11:59
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2 сентября в 00:37 спасателям поступило сообщение о пожаре в недостроенном трехэтажном нежилом доме на ул. Грековской, 77.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

К месту происшествия направили 7 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 2 отделения на автолестнице, в составе 40 спасателей.

На момент прибытия спасателей огнем полностью были охвачены деревянные конструкции крыши здания на площади 300 кв.м.

Кроме того, горели 4 автомобиля  (3 грузовика и 1 микроавтобус), стоявших возле здания.

В 1:24 пожар спасатели локализовали, в 3:16 полностью ликвидировали. Причину и ущерб от пожара устанавливают.

 

Видео: 

Рятувальники ліквідували пожежу у триповерховій будівлі

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