В Основянском районе после пожара в доме нашли боеприпасы

20 февраля 2018 г. 18:05
277 просмотров

20 февраля специалисты-пиротехники провели разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны в Основянском  районе Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Укарины в Харьковской области.

О происшествии спасателям сообщили строители, проводившие ремонтно-восстановительные работы в двухэтажном жилом доме в переулке Плетневском, 12, где недавно произошел пожар.

При демонтаже обгоревших и разрушенных строительных конструкций они обнаружили несколько металлических предметов, похожих на взрывоопасные.

Все строительные работы сразу были приостановлены, а  место находки взяли под охрану правоохранители.

Пиротехники идентифицировали обнаруженные предметы как патроны калибра диаметром 12,7 мм в количестве 13 единиц и минометную мину диаметром 50 мм времен Второй мировой войны.

Боеприпасы находились в одном месте, в пустоте деревянной перегородки.

Во время дальнейшего обследования дома с помощью металлоискателя других опасных предметов обнаружено не было.

Найденные боеприпасы обезвредили этот же день на специальной подрывной площадке за пределами города.

Пострадавших нет.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.