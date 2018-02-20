В Основянском районе после пожара в доме нашли боеприпасы

20 февраля специалисты-пиротехники провели разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны в Основянском районе Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Укарины в Харьковской области.

О происшествии спасателям сообщили строители, проводившие ремонтно-восстановительные работы в двухэтажном жилом доме в переулке Плетневском, 12, где недавно произошел пожар.

При демонтаже обгоревших и разрушенных строительных конструкций они обнаружили несколько металлических предметов, похожих на взрывоопасные.

Все строительные работы сразу были приостановлены, а место находки взяли под охрану правоохранители.

Пиротехники идентифицировали обнаруженные предметы как патроны калибра диаметром 12,7 мм в количестве 13 единиц и минометную мину диаметром 50 мм времен Второй мировой войны.

Боеприпасы находились в одном месте, в пустоте деревянной перегородки.

Во время дальнейшего обследования дома с помощью металлоискателя других опасных предметов обнаружено не было.

Найденные боеприпасы обезвредили этот же день на специальной подрывной площадке за пределами города.

Пострадавших нет.