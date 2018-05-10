В Основянском районе в девятиэтажке горел балкон

10 мая 2018 г. 17:17
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10 мая в 12:57 спасателям поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме №22 на Гимназической набережной в Основянском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе  ГСЧС Украины в Харьковской области.

Возгорание возникло на балконе квартиры на втором этаже.

Пламя угрожало соседним балконам и соседним квартирам.

На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла 10 кв.м.

Спасатели установили, что на балконе горели домашние вещи.

Спасатели  в 13:18 локализовали пожар, в 14:23 огонь окончательно ликвидировали.

Причину пожара выясняют.

Видео: 

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння на балконі в житловій дев’ятиповерхівці

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