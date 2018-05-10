В Основянском районе в девятиэтажке горел балкон

10 мая в 12:57 спасателям поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме №22 на Гимназической набережной в Основянском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.

Возгорание возникло на балконе квартиры на втором этаже.

Пламя угрожало соседним балконам и соседним квартирам.

На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла 10 кв.м.

Спасатели установили, что на балконе горели домашние вещи.

Спасатели в 13:18 локализовали пожар, в 14:23 огонь окончательно ликвидировали.

Причину пожара выясняют.