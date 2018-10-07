В Основянском районе во время пожара в доме погиб мужчина

07 октября 2018 г. 10:12
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7 октября в 7:51 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в пер. Цигаревском, 41 в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие пожарные установили, что в комнате дома горит матрас и домашние вещи.

Площадь пожара составляла около 3 кв.м.

Во время пожара спасатели обнаружили тело погибшего 75-летнего  мужчины - хозяина дома. Он задохнулся угарным газом.

В 8:14 пожар спасатели локализовали и за 15 минут полностью ликвидировали.

Причину и окончательные обстоятельства данного чрезвычайного происшествия устанавливают.

 

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