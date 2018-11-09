В Основянском районе задержали разбойников-рецидивистов

Инцидент случился вчера, 8 ноября, в Основянском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе харьковской полиции.

По информации правоохранителей, двое мужчин зашли в кредитное учреждение и, угрожая кассиру ножом, завладели деньгами в сумме 2400 гривен. После чего разбойники покинули место преступления. Оперативники установили личности злоумышленников. Ими оказались 31 и 38-летний мужчины, которые раньше уже привлекались к уголовной ответственности.