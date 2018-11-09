В Основянском районе задержали разбойников-рецидивистов

09 ноября 2018 г. 15:47
Инцидент случился вчера, 8 ноября, в Основянском районе.
 
Об этом сообщили в пресс-службе харьковской полиции. 
 
По информации правоохранителей, двое мужчин зашли в кредитное учреждение и, угрожая кассиру ножом, завладели деньгами в сумме 2400 гривен. После чего разбойники покинули место преступления. Оперативники установили личности злоумышленников. Ими оказались 31 и 38-летний мужчины, которые раньше уже привлекались к уголовной ответственности.
 
Открыто уголовное дело по статье (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Злоумышленникам сообщено о подозрении совершении преступления.
 

 

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