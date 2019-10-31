В Пакистане взорвался пассажирский поезд: около 70 погибших

31 октября 2019 г. 20:20
Источник: Зеркало недели
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В четверг, 31 октября, в пакистанской провинции Пенджаб загорелся пассажирский поезд, в результате взрыва газового баллона, который перевозил один из пассажиров. В итоге погибло, по меньшей мере, 70 человек, десятки людей пострадали, сообщает CNN.

Отмечается, что поезд следовал по маршруту Карачи - Равалпинди. 

По другим данным, причиной пожара могло стать воспламенение газовых горелок для разогрева еды.

Огонь уничтожил три вагона поезда, в том числе два вагона эконом-класса и один вагон бизнес-класса.

Спасатели уточняют, что некоторые смерти - из-за попыток людей спастись: они выпрыгивали из горящих вагонов на обочину и получали при падении летальные травмы.

По словам главы районной службы спасения Бакира Хуссея, тела погибших будут идентифицированы с помощью ДНК.

 

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