В палаточном городке возле Верховной Рады нашли гранаты и задержали более 100 человек

Во время проведения следственных действий в палаточном городке возле Верховной Рады полиция обнаружила и изъяла 9 гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин, сообщили на сайте Национальной полиции Украины в субботу.

"Все вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу", - отмечается в сообщении.

В настоящее время в отделы полиции доставлены более сотни человек, которые сопротивлялись сотрудникам полиции.

Начато уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие относительно сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк на своей странице в соцсети Фейсбук написал, что в настоящее время задержан или приглашен для дачи объяснений 101 человек.