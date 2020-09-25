В Париже произошла резня у бывшего офиса Charlie Hebdo: четыре человека ранены

Вблизи старого здания редакции журнала Charlie Hebdo в Париже в пятницу, 25 сентября, неизвестный ножом ранил четверых прохожих, сообщает телеканал BFM.

Подозреваемого в нападении уже задержали. Задержание было проведено в районе площади Бастилии. Полицейские увидели в толпе человека, на одежде которого были следы крови. При этом отмечается, что нападавших было двое.

В результате нападения ранены четыре человека, двое находятся в критическом состоянии.

Напомним, в результате вооруженного нападения на редакцию Charlie Hebdo 7 января 2015 года погибли 12 человек. Нападение совершили братья Шериф и Саид Куаши, которые заявили о своей принадлежности к группировке "Аль-Каида". Они были убиты во время спецоперации.

Их сообщник Амеди Кулибали 9 января того же года застрелил сотрудницу полиции на южной окраине Парижа, а затем захватил заложников в магазине Hyper-Cacher и там убил еще четырех человек. Полиция застрелила Кулибали.

С тех пор редакция была переведена в другой район Парижа. Ее адрес держится в секрете, а журналистов охраняет более 80 сотрудников полиции.