В парке на Харьковщине нашли тело без вести пропавшего мужчины

В Красноградском районе обнаружили тело мужчины, который находился в розыске в другой области.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 2 сентября в районную полицию от местного жителя поступило сообщение о том, что во время прогулки со своей собакой в ​​парковой зоне он нашел тело человека.

Прибывшие на место происшествия правоохранители при осмотре тела мужчины видимых признаков насильственной смерти не обнаружили.

Умершим оказался 27-летний житель Запорожской области. В кармане одежды мужчины находился его паспорт.

Полицейские установили, что мужчина с 26 августа разыскивается Гуляйпольским отделением полиции в Запорожской области как вести пропавший.

Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».