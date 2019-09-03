 

В парке на Харьковщине нашли тело без вести пропавшего мужчины

03 сентября 2019 г. 15:21
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В Красноградском районе обнаружили тело мужчины, который находился в розыске в другой области.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 2 сентября в районную полицию от местного жителя поступило сообщение о том, что во время прогулки со своей собакой в ​​парковой зоне он нашел тело человека.

Прибывшие на место происшествия правоохранители при осмотре тела мужчины видимых признаков насильственной смерти не обнаружили. 

Умершим оказался 27-летний житель Запорожской области. В кармане одежды мужчины находился его паспорт. 

Полицейские установили, что мужчина с 26 августа разыскивается Гуляйпольским отделением полиции в Запорожской области как вести пропавший.

Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

 

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