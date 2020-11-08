На Леваде горело административное здание

На въезде Ващенковском, 4 в Основянском районе Харькова накануне утром произошел пожар в административном здании.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Информация о происшествии поступила спасателям 7 ноября в 08:09.

На момент прибытия к месту вызова пожарных из-под кровли двухэтажного производственно-административного здания наблюдалось сильное задымление.

Из открытых ворот здания было видно, что горят перекрытия между 1 и 2 этажом.

В ходе разведки спасатели установили, что площадь пожара составляет примерно 10 кв.м.

В 8:50 пожар локализовали, в 10:39 полностью ликвидировали.

Обстоятельства его возникновения устанавливают.