В Первомайском на женщину напали грабители с электрошокером: один подозреваемый задержан

Правоохранители задержали 34-летнего жителя села Коптевка Первомайского района за совершение разбойного нападения в райцентре.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

9 сентября в полицию поступило сообщение от 61-летней жительницы города Первомайский о том, что 7 сентября около 15:00 неизвестные мужчина и женщина в подъезде жилого дома применили к ней электрошокер и завладели ее деньгами в сумме 1500 гривен.

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и обнаружили мужчину и женщину, которые внешне были похожи злоумышленников, которых описала потерпевшая.

Около 10:00 участковые офицеры полиции установили и задержали одного из злоумышленников.

Как выяснилось, задержанный подозреваемый ранее уже был осужден за аналогичные преступления и девять месяцев назад освободился из мест лишения свободы.

Данные о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Личность сообщницы задержанного по разбойному нападению устанавливают.