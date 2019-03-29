В Первомайском психически нездоровый мужчина выпрыгнул из окна

29 марта 2019 г. 11:02
92 просмотра

Информация о трагедии поступила в полицию 28 марта около 20:00 от 57-летней жительницы Первомайского, которая рассказала, что в доме, где она живет, мужчина выпрыгнул из окна лестничной площадки между 8-м и 9-м этажами.

Об этом рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. На момент приезда полиции мужчина был еще жив. Бригадой скорой помощи он был доставлен в больницу, где умер. Полицейские опросили свидетелей и установили личность мужчины. Им оказался 28-летний житель села Алексеевка Первомайского района.

По словам отца умершего, сын злоупотреблял спиртными напитками и страдал психическими расстройствами, но на учете у врача не состоял.

Информация внесена в журнал единого учета. Следователем решается вопрос о квалификации случившегося.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.