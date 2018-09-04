В Харьковской области горел дом: есть погибший

3 сентября в селе Ржавчик Первомайского района произошел пожар.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

В 22.40 на улице Кошевого, 29 загорелся частный дом.

Площадь возгорания составила 35 кв. м.

На месте пожара обнаружили труп мужчины, 1960 рн.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 23:23 огонь локализовали, а в 00:15 его полностью ликвидировали.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

По словам соседей, погибший в последнее время проживал одиноко, злоупотреблял спиртными напитками и курил в постели.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.