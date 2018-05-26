В Первомайском районе из-за газового баллона сгорел дом и пострадала женщина

25 мая в 21:02 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Комсомольской в селе Каменка Первомайского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие из райцентра спасатели увидели, что дом был полностью охвачен огнем.

Площадь пожара составила 60 кв.м.

Как стало известно впоследствии, возгорание возникло на кухне, где хозяева только установили баллон со сжиженным бытовым газом.

Из-за разгерметизации соединений с газовой плитой произошла вспышка газа и начался пожар.

76-летняя женщина, которая в тот момент была на кухне, получила ожоги лица и рук.

Из горящего помещения ее вывели родственники.

Пострадавшую медики скорой помощи госпитализировали в центральную районную больницу в Первомайский.

Спасатели локализовали пожар в 21:48, в 01:18 полностью ликвидировали его.