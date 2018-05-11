В Первомайском районе мужчина одним ударом убил своего отца

9 мая около 20.00 в полицию медики Первомайской местной больницы сообщили о смерти мужчины, которого они забрали с площади города в бессознательном состоянии.

58-летний мужчина скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На месте происшествия правоохранители установили, что во время совместного употребления алкоголя в ходе ссоры с отцом 32-летний мужчина ударил отца ногой по лицу, от чего тот упал и потерял сознание. Не приходя в себя, мужчина скончался в карете скорой помощи.

Злоумышленника задержали.

Свою вину в преступлении задержанный признал.

По данному факту следователем Первомайского отдела полиции информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.