В Первомайском районе мужчина одним ударом убил своего отца

11 мая 2018 г. 10:11
116 просмотров

9 мая около 20.00 в полицию медики Первомайской местной больницы сообщили о смерти мужчины, которого они забрали с площади города в бессознательном состоянии.

58-летний мужчина скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации  ГУНП в Харьковской области.

На месте происшествия правоохранители установили, что во время совместного употребления алкоголя в ходе ссоры с отцом 32-летний мужчина ударил отца ногой по лицу, от чего тот упал и потерял сознание. Не приходя в себя, мужчина скончался в карете скорой помощи.

Злоумышленника задержали.

Свою вину в преступлении задержанный признал.

По данному факту следователем Первомайского отдела полиции информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , тел. 050-338-91-07                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.