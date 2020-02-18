В Первомайском районе на трассе найден погибший мужчина

Накануне в 17:30 в Первомайском районе на трассе вблизи поселка Червоное было обнаружено тело мужчины, жителя поселка Ефремовка.

По предварительным данным, погибшего сбил автомобиль, который скрылся с места ДТП, сообщается в оперативной сводке ХОГА.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, погибшему 50 лет. В настоящий момент проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождений автомобиля, покинувшего место ДТП, и личности водителя.

Решается вопрос о внесении информации в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.