В Первомайском районе под колесами поезда погибла женщина

Нанануне в 10-40 на платформе железнодорожного перегона Беляевка-Лихачево пассажирский поезд "Харьков-Лисичанск" в рйоне ж/д станции в Первомайском сбил вышедшую на рельсы женщину.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, по словам машиниста поезда, подъезжая к станции в городе Первомайский, в последний момент он заметил на колеях женщину. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм 41-летняя пострадавшая скончалась на месте.

Информация внесена в ЕРДР по ч.3 ст.276 УК Украины. Обстоятельства уточняются.