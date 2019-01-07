В Первомайском районе под колесами поезда погибла женщина

07 января 2019 г. 11:25
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Нанануне в 10-40 на платформе железнодорожного перегона Беляевка-Лихачево пассажирский поезд "Харьков-Лисичанск" в рйоне ж/д станции в Первомайском сбил вышедшую на рельсы женщину. 

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, по словам машиниста поезда, подъезжая к станции в городе Первомайский, в последний момент он заметил на колеях женщину. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм 41-летняя пострадавшая скончалась на месте. 

Информация внесена в ЕРДР по ч.3 ст.276 УК Украины. Обстоятельства уточняются. 

 

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