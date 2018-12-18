В Первомайском районе при пожаре в доме под завалами нашли тело мужчины

18 декабря 2018 г. 14:39
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18 декабря в 6:54 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме № 15 по ул. Широкой в селе Семеновка Первомайского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место спасатели установили, что горело одно из помещений дома, а также пожар был на чердаке и крыше на общей площади около 30 кв.м.

Деревянное перекрытие прогорело и разрушилось.

В ходе ликвидации пожара под обломками вместе с пожарным мусором пожарные обнаружили тело погибшего мужчины, 1966 года рождения.

По словам соседей, погибший в последнее время проживал одиноко, злоупотреблял спиртными напитками и курил, не выходя из дома.

В 7:27 пожар спасатели локализовали и еще до 10:20 продолжали работы по разборке разрушенных конструкций и их проливанию.

Причину пожара устанавливают.

 

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