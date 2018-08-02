В Первомайском районе пьяный мужчина поджег свою жену

31 июля около 18-00 в селе Ефремовка Первомайского района пьяный 48-летний мужчина поджег свою гражданскую жену.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
В тот день мужчина со своей сожительницей во время совместного употребления алкоголя поссорились, в результате чего злоумышленник облил 35-летнюю женщину спиртным и поджег.
С ожогами 1 и 2 степени пострадавшую доставили в хирургическое отделение Первомайской районной больницы.
Сейчас медики оценивают состояние ее здоровья как средней тяжести.
Злоумышленника задержали полицейские.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.