В Первомайском районе пьяный мужчина поджег свою жену

31 июля около 18-00 в селе Ефремовка Первомайского района пьяный 48-летний мужчина поджег свою гражданскую жену.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В тот день мужчина со своей сожительницей во время совместного употребления алкоголя поссорились, в результате чего злоумышленник облил 35-летнюю женщину спиртным и поджег.

С ожогами 1 и 2 степени пострадавшую доставили ​​в хирургическое отделение Первомайской районной больницы.

Сейчас медики оценивают состояние ее здоровья как средней тяжести.

Злоумышленника задержали полицейские.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.