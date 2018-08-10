В Первомайском районе пьяный мужчина забил до смерти свою мать

5 августа в полицию от медиков поступило сообщение об обнаружении в одном из домовладений города тела 81-летней женщины с телесными повреждениями.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшим на место правоохранителям 53-летний сын погибшей рассказал, что его мать злоупотребляла алкоголем, теряла равновесие при ходьбе и часто падала.

Однако полицейские установили, что женщина умерла от телесных повреждений, которые ей нанес собственный сын.

Как выяснилось, вечером 4 августа злоумышленник был пьян и поссорился с матерью.

В ходе конфликта мужчина избил пенсионерку, а утром вызвал скорую медицинскую помощь.

Следователями Первомайского ОП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Ему уже сообщено о подозрении в совершении преступления.