В Первомайском районе во время пожара из горящей пятиэтажки спасли мужчину

4 января в 15:46 спасателям поступила информация о пожаре в квартире на третьем этаже жилой пятиэтажки коридорного типа в городе Первомайском, по адресу: микрорайон № ½, дом № 58.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных в одной из квартир горели домашние вещи на площади 20 кв.м.

При проведении разведки газодымозащитники нашли в задымленной комнате владельца дома, 1982 года рождения.

Мужчину немедленно вывели на свежий воздух, спасая ему жизнь.

Вместе с ним также спасатели эвакуировали еще одну жительницу 3-го этажа дома.

Спасенного пострадавшего каретой скорой госпитализировали в районную больницу.

В 16:01 пожар бойцы ГСЧС локализовали, в 18:50 ликвидировали.

Причину возникновения пожара выясняют.