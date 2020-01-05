В Первомайском районе во время пожара из горящей пятиэтажки спасли мужчину

4 января в 15:46 спасателям поступила информация о пожаре в квартире на третьем этаже жилой пятиэтажки коридорного типа в городе Первомайском, по адресу: микрорайон № ½, дом № 58.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия пожарных в одной из квартир горели домашние вещи на площади 20 кв.м.
При проведении разведки газодымозащитники нашли в задымленной комнате владельца дома, 1982 года рождения.
Мужчину немедленно вывели на свежий воздух, спасая ему жизнь.
Вместе с ним также спасатели эвакуировали еще одну жительницу 3-го этажа дома.
Спасенного пострадавшего каретой скорой госпитализировали в районную больницу.
В 16:01 пожар бойцы ГСЧС локализовали, в 18:50 ликвидировали.
Причину возникновения пожара выясняют.