В Первомайском районе во время пожара в доме погиб мужчина

4 ноября в 9:39 спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на ул. Гагарина, 2 в селе Слободское Первомайского района.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия спасателей было видно, как из окон квартиры на втором этаже идет густой дым.
Лестничная клетка также была задымлена.
В квартире, где происходил пожар, спасатели обнаружили тело ее хозяина, 1959 года рождения.
Огнем был охвачен только диван и домашние вещи на нем площадью около 4 кв.м.
В 10:20 пожарные локализовали огонь, а в 11:40 полностью ликвидировали его.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
По словам соседей, погибший в последнее время проживал один, злоупотреблял спиртными напитками и курил в постели.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.