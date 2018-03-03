В Первомайском районе за покушение на убийство задержали мужчину

В полицию поступило сообщение из Первомайской районной больницы о том, что в городе Первомайский в «скорую» за помощью обратился 35-летний местный житель с колото-резаной раной грудной клетки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Пострадавшего госпитализировали.

Как выяснили полицейские, мужчине нанес ранение неизвестный на улице. Пострадавший описал полицейским внешность злоумышленника.

Правоохранители увидели злоумышленника на улице, когда тот пытался скрыться в подъезде. Им оказался 37-летний местный житель.

Полицейские задержали мужчину и его опознал пострадавший.

По месту его проживания изъяли нож с пятнами бурого цвета. Задержанный признался в совершении преступления.

Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.