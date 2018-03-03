В Первомайском районе за покушение на убийство задержали мужчину

03 марта 2018 г. 10:41
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В полицию поступило сообщение из Первомайской районной  больницы о том, что в городе Первомайский  в «скорую»  за помощью обратился 35-летний местный житель с колото-резаной раной грудной клетки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Пострадавшего госпитализировали.

Как выяснили полицейские, мужчине нанес ранение неизвестный на улице. Пострадавший описал полицейским внешность злоумышленника.

Правоохранители увидели злоумышленника на улице, когда тот пытался скрыться в подъезде. Им  оказался 37-летний местный житель.

Полицейские задержали мужчину и его опознал пострадавший.

По месту его проживания изъяли нож с пятнами бурого цвета. Задержанный  признался в совершении преступления.

Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

 

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