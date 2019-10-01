 

В Первомайском сгорел автомобиль, полиция подозревает поджог

01 октября 2019 г. 20:00
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В Первомайском районе области сегодня ночью сгорел автомобиль.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии поступила в полицию 1 октября около 01:00.

Автомобиль «Honda Accord» 24-летней жительницы города Первомайский находился на стоянке возле жилого дома потерпевшей. В результате пожара транспортное средство было полностью уничтожено огнем. 

Пожар локализовали бойцы ГСЧС.

Полицейские осмотрели место происшествия и опросили возможных свидетелей. 

Данные о происшествии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Сейчас решается вопрос о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба и все обстоятельства произошедшего.

 

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