В Песочине 22-летний парень изнасиловал 50-летнюю женщину

14 декабря 2020 г. 17:35
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Сегодня около 6:30 в поселке Песочин 50-летняя женщина шла на работу, когда на нее напал незнакомец и изнасиловал. Женщина звала на помощь. Ее услышали случайные прохожие. Насильник бросился наутек, прихватив женскую сумку, но мужчины догнали его и удерживали до приезда полиции.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

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