В Песочине спасли 6-летнего мальчика, попавшего в петлю во время игры: ребенок в тяжелом состоянии

В Харьковской области сегодня, 7 мая, вечером медики спасли ребенка, по неосторожности попавшего в петлю во время игры.

Об этом сообщили в Центре экстренной скорой помощи и медицины катастроф.

Так, в 18:45 медикам поступил вызов в пгт. Песочин по поводу «повешения».

Бригада медиков экстренной медицинской помощи прибыла на вызов за 2 минуты и обнаружила мальчика 6 лет, который по неосторожности во время игры завис шеей на веревке.

Медики немедленно провели срочные мероприятия согласно стандартам и ребенка в тяжелом состоянии доставили в ОДКБ 1.