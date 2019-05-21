В Песочине горел склад агрофирмы

21 мая в 2:46 спасателям поступило сообщение о пожаре в складском помещении на территории одной из агропромышленных фирм на ул. Технологической, 1А в Песочине.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, там в металлическом ангаре, который использовался в качестве складского помещения, горели деревянные изделия для пчеловодства и отходы древесины на площади 70 кв.м.

Из-за высокой температуры металлические элементы конструкции ангара частично начали разрушаться.

Огонь локализовали в 3:48. Полностью его потушили в 6:28.

Причину возникновения возгорания выясняют.