В Песочине из-за небрежности с печным отоплением загорелся деревянный дом

26 декабря 2019 г. 11:50
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В Песочине Харьковского района загорелся деревянный дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о пожаре в доме на ул. Харьковской, 89  поступило спасателям 26 декабря в 6:19.

На момент прибытия пожарных МПК крыша деревянного дома была полностью охвачена огнем на площади 40 кв.м.

Людей внутри дома не было.

Огонь бойцам ГСЧС удалось локализовать в 06:34. Еще до 8:06 спасатели разбирали завалы и ликвидировали отдельные очаги горения.

По предварительным данным, причиной возникновения возгорания является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

 

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