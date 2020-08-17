В Песочине на пешеходном переходе сбили женщину с младенцем (видео)

Сегодня около 15:00 в Песочине автомобиль ВАЗ 2106 сбил женщину с младенцем в коляске.

Авария произошла на пешеходном переходе по адресу переулок Шевченковский: видео наезда на пешеходов было опубликовано в соцсетях.

По словам свидетелей, женщина получила перелом бедра. Состояние новорожденной девочки уточняется.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 24-летняя женщина вместе с ребенком были госпитализированы.

Водителю ВАЗ 59 лет. Информация зарегистрирована в Люботинском ОП.