В Песочине неизвестные ворвались в квартиру и, угрожая женщине ножом, украли деньги

29 октября 2020 г. 10:35
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Следователи расследуют обстоятельства разбойного нападения на семью в Песочине. Сейчас принимаются необходимые меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, 28 октября в 8:45 на "102" позвонил 22-летний житель пгт Песочин и сообщил, что двое неизвестных в масках ворвались в его квартиру и, угрожая его жене предметом, похожим на нож, украли $2 тыc.

На розыск и задержание злоумышленников были ориентированы наряды патрульной полиции и территориальные отделы полиции соседних районов. В ходе осмотра эксперты изъяли с места происшествия вещественные доказательства. Полицейские провели подворовой и поквартирный обходы, изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных неподалеку от места преступления.

Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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