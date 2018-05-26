В Песочине произошел несчастный случай с годовалым малышом

25 мая в 21.25 в полицию поступило сообщение о том, что в Песочине во время купания захлебнулся годовалый малыш.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В настоящее время медики оценивают состояние ребенка как стабильное.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

41-летний отец ребенка рассказал полицейским, что во время купания сына он на минуту отвлекся на второго ребенка и вышел из ванной комнаты.

Когда он вернулся, то увидел, что малыш уже без сознания.

Мужчина сразу вызвал скорую медицинскую помощь.

Ребенка срочно доставили в отделение реанимации Харьковской областной детской клинической больницы, где медики оказали ему необходимую помощь.

Известно, что семья потерпевшего мальчика характеризуется положительно и на учете полиции не состоит.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений.

В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства несчастного случая.