В Песочине произошел несчастный случай с годовалым малышом

26 мая 2018 г. 12:52
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25 мая в 21.25 в полицию поступило сообщение о том, что в Песочине во время купания захлебнулся  годовалый малыш.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В настоящее время медики оценивают состояние ребенка как стабильное.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

41-летний отец ребенка рассказал полицейским, что во время купания сына он на минуту отвлекся на второго ребенка и вышел из ванной комнаты.

Когда он вернулся, то увидел, что малыш уже без сознания.

Мужчина сразу вызвал скорую медицинскую помощь.

Ребенка срочно доставили в отделение реанимации Харьковской областной детской клинической больницы, где медики оказали ему необходимую помощь.

Известно, что семья потерпевшего мальчика характеризуется положительно и на учете полиции не состоит.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений.

В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства несчастного случая.

 

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