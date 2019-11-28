В Подворках на предприятии по производству моющих средств произошел пожар

В Дергачевском районе сегодня под утро произошел пожар на предприятии по изготовлению моющих синтетических средств.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 28 ноября в 5:11 спасателям поступил вызов на пожар в село Подворки, на ул. Сумской путь, 53.

На момент прибытия спасателей на открытой территории предприятия горели деревянные поддоны и пластиковые бочки.

Пожарные локализовали огонь в 6:13, в 09:24 – ликвидировали, не дав ему распространиться на соседние здания и сооружения.

Причина возникновения пожара устанавливается.